لبنان

إحالة قرار نقل ملفّ انفجار المرفأ إلى مكتب القاضي صوان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-02-2021 | 16:48
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أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قرار محكمة التمييز- الغرفة السادسة الجزائية المتعلق بنقل ملف إنفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى محقق عدلي آخر يُعين وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 360 أ.م.ج الى قلم مكتب القاضي صوان، وذلك ظهر اليوم بعد صدور القرار بحضور القاضي الخوري ممثلاً النيابة العامة التمييزية.
وبالتزامن أحال القاضي الخوري القرار عينه الى وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم.
يشار الى أنه في حال وصول التبليغ الى القاضي صوان، تُرفع يده تلقائياً. 
 
 

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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