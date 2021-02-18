لبنان

إليكم مطالعة القاضي العريضي التي عارض فيها قرار "التمييزية" بتنحية القاضي صوان

Lebanon 24
18-02-2021 | 17:14
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ينشر " لبنان 24" نص مطالعة المستشار في محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة القاضي فادي طليع العريضي والتي عارض فيها قرار المحكمة بتنحية القاضي فادي صوان.
 
للاطلاع على نص المطالعة يرجى الضغط على الرابط أدناه. 
 
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