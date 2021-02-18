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لبنان
كيف تبدو الطرقات في عكار بعد تراكم الثلوج؟
Lebanon 24
18-02-2021
|
17:18
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أعلن رئيس مركز الدفاع المدني في بلدة مراح الخوخ في منطقة جبل اكروم الحدودية سمير عبود ان "الطريق الرئيسية الممتدة من بلدة عندقت وصولا الى بلدة كفرتون، باتت سالكة بعد ان عملت جرافة الدفاع المدني على جرف الثلوج ورفعها. كما ان طريق كفرتون - الجوزات باتت سالكة ايضا امام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية. اما طريق الجوزات -الرويمة - بيت جعفر، فلا زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج".
ونصح عبود السائقين "بالحذر في القيادة وعدم سلوك هذه الطرقات ليلا ومع ساعات الصباح الاولى مخافة من تشكل الجليد".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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