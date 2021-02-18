لبنان

كيف تبدو الطرقات في عكار بعد تراكم الثلوج؟

Lebanon 24
18-02-2021 | 17:18
A-
A+
Doc-P-795127-637492664086173296.jpg
Doc-P-795127-637492664086173296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس مركز الدفاع المدني في بلدة مراح الخوخ في منطقة جبل اكروم الحدودية سمير عبود ان "الطريق الرئيسية الممتدة من بلدة عندقت وصولا الى بلدة كفرتون، باتت سالكة بعد ان عملت جرافة الدفاع المدني على جرف الثلوج ورفعها. كما ان طريق كفرتون - الجوزات باتت سالكة ايضا امام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية. اما طريق الجوزات -الرويمة - بيت جعفر، فلا زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج".

ونصح عبود السائقين "بالحذر في القيادة وعدم سلوك هذه الطرقات ليلا ومع ساعات الصباح الاولى مخافة من تشكل الجليد".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:31 | 2021-02-18
21:30 | 2021-02-18
21:24 | 2021-02-18
21:01 | 2021-02-18
20:51 | 2021-02-18
20:45 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website