لبنان

عز الدين: لضرورة إيجاد حل لأزمة انقطاع حليب الأطفال

Lebanon 24
18-02-2021 | 17:37
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 ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين اجتماعا في مجلس النواب شدد على "ضرورة وضع خطة تضمن توافر حليب الأطفال في شكل مستمر".

وضم الاجتماع: ممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان يوكي موكيو، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، ممثلة وزارة الصحة العامة باميلا زغيب، ممثلة ورئيسة جمعية طب الأطفال في نقابة الأطباء مريان مجدلاني، رئيسة المجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، وممثلة جمعية acf أوريلي دو شاتوليه.


وتحدثت عز الدين عن ضرورة "إيجاد حل سريع ودائم لأزمة انقطاع حليب الأطفال من الأسواق اللبنانية"، مشددة على "ضرورة وضع خطة متكاملة تضمن توافر حليب الأطفال في شكل مستمر، بجانب حملة توعوية خصوصا لناحية التركيز على أهمية الرضاعة الطبيعية وكيفية استهلاك أنواع الحليب".

وأعلنت أن "المجتمعين اتفقوا على متابعة القضية وتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الجهات الحاضرة تشرف على تطوير الخطط القائمة وتضع آليات تضمن وصول حليب الأطفال لكل حديثي الولادة في لبنان".

بدوره، أشار أبو حيدر إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعهد بتأمين التمويل اللازم، الأمر الذي يسمح باستيراد حاجة السوق. كما تعهدت الشركات المستوردة بتزويد الأسواق بكمية مضاعفة، منعا لأي نقص محتمل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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