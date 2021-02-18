في القموعة... 9 أشخاص احتجزهم الثلج

افاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب الى أن "جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة تمكنت ، وبمواكبة من شرطة بلدية فنيدق، من فتح الطريق واجلاء سيارتين بداخلهما 9 اشخاص من بلدة المنية، كانت الثلوج احتجزتهم في منطقة القموعة اعالي فنيدق".