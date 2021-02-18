لبنان

إشكالٌ بين عائلتَيْن يتطوّر إلى إطلاق نار في طرابلس (فيديو)

Lebanon 24
18-02-2021 | 17:48
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تجدّد إشكالٌ سابق بين عائلتَيْ "س." و"ع." في منطقة التبانة - طرابلس حيث تطور إلى اشتباك وتبادل لإطلاق النار من أسلحة حربية، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وقد قام عدد من الشبان بإطلاق النار على مكتب لأحد الشبان من عائلة "ع" ما أدّى للرد على مطلقي النار حيث تطوّر الأمر إلى اشتباك مسلح.

وقد أدّى الإشكال إلى إصابة طفلين برصاص طائش، بالإضافة لاصابة آلية للجيش برصاصة طائشة حيث قام الجيش بالرد على مصادر النيران.

وتشهد المنطقة توتراً في حين تعمل دوريات الجيش على تطويق المكان تمهيداً لضبط الإشكال.
 
يذكر أنّ الإشكال هو إشكال قديم بين العائلتين وقد تجدّد بالرغم من حصول مصالحات عدّة في المنطقة.
 
 
المصدر: لبنان 24 - الشمال
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