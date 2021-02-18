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لبنان
اصابة وجيه البعريني بكورونا
Lebanon 24
18-02-2021
|
17:52
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أدخل إلى مستشفى ألبير هيكل في الكورة النائب السابق رئيس التجمع الشعبي العكاري وجيه البعريني إثر إصابته بفيروس كورونا.
ووصفت حالته الصحية بالمستقرة بحسب ما أكد الطبيب المعالج.
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وجيه البعريني
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