اصابة وجيه البعريني بكورونا

أدخل إلى مستشفى ألبير هيكل في الكورة النائب السابق رئيس التجمع الشعبي العكاري وجيه البعريني إثر إصابته بفيروس كورونا.



ووصفت حالته الصحية بالمستقرة بحسب ما أكد الطبيب المعالج.