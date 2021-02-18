لبنان

اصابة وجيه البعريني بكورونا

Lebanon 24
18-02-2021 | 17:52
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أدخل إلى مستشفى ألبير هيكل في الكورة النائب السابق رئيس التجمع الشعبي العكاري وجيه البعريني إثر إصابته بفيروس كورونا.

ووصفت حالته الصحية بالمستقرة بحسب ما أكد الطبيب المعالج.
 
 
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وجيه البعريني

كورونا

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