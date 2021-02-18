لبنان

توقيف مطلوب بجرم سرقة 12 دراجة آلية في الجنوب

Lebanon 24
18-02-2021 | 17:56
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - البلاغ الآتي: "حَصَلَت فِي الآوِنَة الأخيرة عِدّة سَرِقَات طالَت درّاجات آلِيّة في بلداتٍ جَنوبِيّة مُختَلِفة. تمّ الاشتباه بِأحَد الأشخاصِ الذّي تَوارَى عن الأنظَار، فَجرى تَعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بِحقّه، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام 1997، لبناني).
نتيجة التَحريّات والاستِقصاءَات المُكثّفة التّي قَامت بها مَفرَزة استقصَاء الجَنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، تَمكّنت إحدى دَورِيّاتها مِن تَحديد مَكان تَواريه، في مَحلّة جلّ البَحر– صور، وتوقيفه بتاريخ 1-2-2021.

بالتّحقيق مَعه، اعترفَ بِسرقة /12/ دراجة آليّة من بلدات: مَعْرَكِة، البُرج الشمالي، العبّاسيّة، القليلة، مجدل زون، بدياس، صور، كفرا، صدّيقين، حناويه، برج رحّال ودردغيا.

أُودع المَوقوفُ القِطعة المَعنِيّة، للتوسُّع بالتّحقيقِ مَعه، بناءً على إشارَة القَضاء المُختَصّ". 

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