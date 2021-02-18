لبنان

فصيلة الهرمل توقف شخصاً على متن سيارة مسروقة

Lebanon 24
18-02-2021 | 18:50
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 
 
"في إِطَار مُتَابَعَة القُطُعَات العَمَلانِيَّة لِمُكافَحَة الجَرائِم وَتَوقِيف مُرتَكِبِيها على الأرَاضِي اللبنانِيِّة، وَنَتِيجَة الاستقصَاءات والتَحَرِيَّات، وَبعد عَمليَّة رَصْد وَمُتابَعة حَثِيَثة، تَمَكَّنَت فَصيلة الهِرمِل في وحدة الدرك الإقليمي مِن ضَبط سَيّارة نوع "كيا سيراتو" صُنْع عام /2011/ في مَحَلَّة الشَّربين وَتَوقِيف سائِقها، ويُدعى: ح. ق. (مواليد عام 2003، سوري)، وَقَد تَبَيَّن أنَّ السيَّارة قد سُرِقَت مِن مَدينَة طَرَابلُس بتاريخ 16-2-2021.. وباستماعِهِ، اعترَفَ بأنّه استَلَمَ المركَبَة الآلية بُغيَة نَقلِها إلى مِنطقَة القَصر الحُدودِيَّة مُقابِل مَبلغ /2/ مليون ل. ل، التحقيقُ جارٍ بإشراف القضاء المُختَصّ، والعَمَل مُستَمِرُّ لِتوقيفِ باقي المُتَوَرِّطِين".
 
 
 
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