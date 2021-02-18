لبنان

العثور على جثة امرأة داخل منزلها في حرف مزيارة زغرتا

Lebanon 24
18-02-2021 | 19:00
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ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه تم العثور في حرف مزيارة قضاء زغرتا، على جثة امرأة داخل منزلها.
 
وباشرت الاجهزة الامنية التحقيقات لمعرفة الملابسات.
 
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لبنان

زغرتا

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