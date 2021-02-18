قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد توفيق تقي

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد توفيق تقي، الذي توفي بتاريخ 18/2/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد: 24/3/1946 كفرفيلا - النبطية.

- تطوع في الجيش بتاريخ 9 / 11 / 1967، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1970، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1998.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.