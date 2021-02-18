قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد توفيق تقي

نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد توفيق تقي، الذي توفي بتاريخ 18/2/2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
من مواليد: 24/3/1946 كفرفيلا - النبطية.
- تطوع في الجيش بتاريخ 9 / 11 / 1967، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1970، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 1998.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ثلاثة أولاد.
- ينقل الجثمان بتاريخ 19/2/2021 الساعة 7.00 من مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت إلى بلدة كفرفيلا، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 12.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
- تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
زوجته ندى نور الدين تقي: 033083/ 03
ابنته نورما: 070725/ 03
شقيقه حسن 650145/ 03
شقيق زوجته العميد المهندس علي نور الدين: 656558/ 03".