لبنان

عدد وفيات "كورونا" يزداد في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
18-02-2021 | 19:13
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أعلنت وزارة الصحّة تسجيل 54 حالة وفاة و2730 إصابة جديدة بالفيروس كورونا.
 
وجاء في التقرير
 
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