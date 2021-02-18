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لبنان
عدد وفيات "كورونا" يزداد في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
18-02-2021
|
19:13
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أعلنت وزارة الصحّة تسجيل 54 حالة وفاة و2730 إصابة جديدة بالفيروس كورونا.
وجاء في التقرير
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