لبنان

الدفاع المدني يسحب سيارة في فغري - دوما

Lebanon 24
18-02-2021 | 19:15
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عمل عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم، على سحب سيارة رباعية الدفع علقت بسبب تراكم الثلوج على طريق عام فغري/دوما-البترون، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.
 
 
 
 
 
 
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