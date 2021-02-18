الدفاع المدني يسحب سيارة في فغري - دوما

عمل عناصر من الدفاع المدني، مساء اليوم، على سحب سيارة رباعية الدفع علقت بسبب تراكم الثلوج على طريق عام فغري/دوما-البترون، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.