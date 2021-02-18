الحركة البيئية: قرار بوقف الأعمال على عقار في غلبون بعدما تعدّت على مجرى النهر

أعلنت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان، أن "قراراً صدر اليوم عن قاضي الأمور المستعجلة في جبيل سامر متى قضى بوقف الأعمال الجارية على العقار 513 غلبون، والتي امتدت وتعدت على مجرى نهر غلبون وبإزالة التعديات عن ضفافه ورفع الردميات".

وأشار البيان إلى أن "القرار هو بناء على استدعاء تقدمت به الحركة بوكالة المحامي محمد الزاهد طالب، في 11 تشرين الثاني الماضي، بسبب وجود أشغال وحفريات وإزالة معالم أسفرت على رمي كميات كبيرة من الردميات في مجرى نهر غلبون وأعمال بناء مخالفة وغير مرخصة لمحطة ضخ مياه في مجرى النهر وعلى ضفافه وملاصقة للجسر".