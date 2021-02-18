اجتماع في بعبدا.. اتفاق على اختيار قاضية مقربة من عون لتولي ملف انفجار المرفأ!

ذكرت قناة "الجديد" أنّ إجتماعاً رباعياً جرى اليوم في بعبدا ضمَّ رئيس الجمهورية ميشال عون والوزيرةَ ماري كلود نجم والمستشارَ سليم جريصاتي والقاضي غسان عويدات، جرى خلاله الإتفاق على إسم قاضية بديلة عن القاضي صوان مقربة من عون لتتسلم ملف التحقيق في إنفجار المرفأ".