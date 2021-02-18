عبد الله: متمسكون بموقف الحريري بتشكيل حكومة من 18 وزيراً

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "منعاً لأي تأويل أو اجتهاد، فإننا متمسكون وداعمون لموقف الرئيس المكلف بتشكيل حكومة من 18 وزيراً، لأن الإصلاح الجدي المطروح، يتطلب عدم تحكم أي فريق بثلث معطل".