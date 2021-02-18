لبنان

عبد الله: متمسكون بموقف الحريري بتشكيل حكومة من 18 وزيراً

Lebanon 24
18-02-2021 | 20:18
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غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "منعاً لأي تأويل أو اجتهاد، فإننا متمسكون وداعمون لموقف الرئيس المكلف بتشكيل حكومة من 18 وزيراً، لأن الإصلاح الجدي المطروح، يتطلب عدم تحكم أي فريق بثلث معطل".
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بلال عبدالله عبر تويتر: منعا لأي تأويل أو إجتهاد ،فأننا متمسكون وداعمون لموقف الرئيس المكلف بتشكيل حكومة من ثمانية عشرة وزيرا...لأن الأصلاح الجدي المطروح، يتطلب عدم تحكم أي فريق بثلث معطل
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