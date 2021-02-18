أبو الحسن: إذا صحت المعلومات حول الإتفاق على قاضٍ ٍمقرّب من عون فالتحقيق سيكون مخيباً

غرد النائب هادي أبو الحسن عبر تويتر قائلاً: "اذا صحّت المعلومات بأن إجتماعاً عقد في بعبدا وإتُفق على قاضٍ ٍمقرّب من رئيس الجمهورية، فهذا سيجعل التحقيق إستنسابياً ومخيباً بتحييد رئيس المجلس الأعلى للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة أي الرئيس الذي كان يعلم ولم يتخذ القرار المناسب وهذا يعني ان التحقيق طار وطارت معه الحقيقة!".