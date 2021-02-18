محتجون يقطعون الطريق عند تقاطع ايليا في صيدا رفضاً لتنحي صوان

قام عدد من الشبان مساء اليوم، باشعال الاطارات المطاطية عند تقاطع ايليا في مدينة صيدا، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، ورفضا لتنحي القاضي فادي صوان عن ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.