قيومجيان: عدالة ‫بيروت‬ ستطالكم ولو بعد حين

غرّد مسؤول العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق د. ريشار قيومجيان عبر حسابه على "تويتر" قائلا:"من أول يوم لإنفجار #بيروت طالبت ‫القوات اللبنانية‬ بلجنة تقصي حقائق دولية جلاء للحقيقة ولمحاسبة المستوردين والمتآمرين والضالعين.بعد ١٩٨ يوماً تمّت تنحية القاضي صوان لتغطية المجرمين الفعليينلا تقتلوا شهداء ٤ آب مرتينعدالة ‫بيروت‬ ستطالكم ولو بعد حين"