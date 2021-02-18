لبنان

العاصفة "جويس" مستمرة.. إليكم حالة الطقس لليومين المقبلين

Lebanon 24
18-02-2021 | 21:01
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صدر عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية النشرة المسائية للطقس، وفيها:

يستمر تأثير المنخفض الجوّي البارد joyce على الحوض الشرقي للمتوسّط حيث تتساقط أمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع متر وما فوق يوم الجمعة حتى صباح يوم السبت حيث تنحسر تدريجياً مخلفة موجات من الصقيع والتي تستمرّ حتى بداية الأسبوع المقبل. 

الطقس المتوقع في لبنان: 

الجمعة:   

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتعا الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق نهارًا، وتلامس الـ800 متر ليلاً. 

السبت:   

غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 700 متر وما فوق، يتحسّن الطقس تدريجيًا اعتباراً من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم وتحل موجات من الصقيع، نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٨٠٠ متر . 

الأحد:   

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع 1000 متر.

درجات الحرارة المتوقعة
 
 

الرياح السطحية:   جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة أحياناً ،سرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س . 

الانقشاع:   متوسط ، يسوء أحياناً بسبب الضباب على المرتفعات. 

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%

حال البحر:  مائج. 

حرارة سطح الماء: 19°م. 

الضغط الجوي: 1022 HPA

أي ما يعادل:  767 ملم زئبق 

ساعة شروق الشمس: 06:19

ساعة غروب الشمس: 17:25
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