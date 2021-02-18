لبنان

"التمييزية" تنفي مشاركة عويدات في اجتماع مع عون ونجم

Lebanon 24
18-02-2021 | 21:24
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صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات البيان الآتي:
تنفي النيابة العامة التمييزية مشاركة القاضي عويدات في اجتماع بعبدا  قبل ظهر اليوم  في حضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومستشار الرئيس الوزير السابق سليم جريصاتي، مع الإشارة الى أن القاضي عويدات متنحٍ عن دعوى جريمة إنفجار المرفأ منذ مدة، ويتم متابعة ملف الدعوى بإشراف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وأن إجتماع عويدات مع رئيس الجمهورية أتى في إطار متابعة ملف التدقيق الجنائي، فاقتضى التوضيح.
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