ماري كلود نجم توضح حقيقة اجتماع بعبدا

نفت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في بيان، "ما يتم التداول به عبر بعض وسائل الإعلام"، مؤكدة ان "لا صحة لما يشاع عن "اجتماع رباعي" تم اليوم في القصر الجمهوري، وان اجتماعها كان ثنائيا مع فخامة الرئيس وانحصر النقاش في ملف التدقيق الجنائي".