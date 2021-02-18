الحواط: نعم للتحقيق الدولي بانفجار مرفأ بيروت

وارفق تغريدته بهاشتاغ: #نعم_للتحقيق_الدولي.

غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "عندما طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية، كنا على دراية تامة بأن السلطة السياسية لن تترك القضاء يسير بالتحقيق في جريمة مرفأ بيروت، والوصول إلى موقف جريء، من دون تدخلات وضغوطات. ‏ما حصل اليوم أكبر دليل على كل ما طالبنا به في هذا الملف وما زلنا".