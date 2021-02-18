لبنان

"الوطني الحر": القضاء أمام تحد وجودي وينبغي الاسراع في إنهاء تحقيقات المرفأ

Lebanon 24
18-02-2021 | 21:46
A-
A+
Doc-P-795194-637492820738528610.jpg
Doc-P-795194-637492820738528610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى "التيار الوطني الحر" في بيان، أنه "حيال التطورات الأخيرة في ملف إنفجار مرفأ بيروت، نجد أنفسنا مجددا معنيين بإعلاء الصوت وحض القضاء على الاسراع في انهاء الاجراءات القضائية اللازمة لاستكمال التحقيق سريعا وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون ببالغ الصبر، إفساحا في المجال أمام المجلس العدلي لبدء المحاكمة وانزال أقسى العقوبات بكل من يثبت تورطه مهما علا شأنه".

وختم: "6 أشهر طويلة والتحقيق يراوح مكانه، ما يجعل القضاء أمام تحد وجودي، وأساس الملك يفترض به إنهاء عذابات أهل الضحايا وإحقاق الحق بلا مزيد من الإبطاء والتلكؤ والتسويف".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:30 | 2021-02-19
00:16 | 2021-02-19
00:11 | 2021-02-19
00:04 | 2021-02-19
23:55 | 2021-02-18
23:45 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website