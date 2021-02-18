"الوطني الحر": القضاء أمام تحد وجودي وينبغي الاسراع في إنهاء تحقيقات المرفأ

رأى "التيار الوطني الحر" في بيان، أنه "حيال التطورات الأخيرة في ملف إنفجار مرفأ بيروت، نجد أنفسنا مجددا معنيين بإعلاء الصوت وحض القضاء على الاسراع في انهاء الاجراءات القضائية اللازمة لاستكمال التحقيق سريعا وإصدار القرار الظني الذي ينتظره اللبنانيون ببالغ الصبر، إفساحا في المجال أمام المجلس العدلي لبدء المحاكمة وانزال أقسى العقوبات بكل من يثبت تورطه مهما علا شأنه".



وختم: "6 أشهر طويلة والتحقيق يراوح مكانه، ما يجعل القضاء أمام تحد وجودي، وأساس الملك يفترض به إنهاء عذابات أهل الضحايا وإحقاق الحق بلا مزيد من الإبطاء والتلكؤ والتسويف".