لجنة اهالي طلاب الجامعات الأجنبية دعت إلى الاعتصام دفاعاً عن قانون الدولار الطالبي

دعت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية للاعتصام "رفضاً لسياسة المماطلة والتسويف ورفضا لسياسة المصارف ولمنعهم من التهرب من تنفيذ قانون الدولار الطالبي 193 وللمطالبة بحق الطلاب الذين هم مستقبل هذا الوطن".وقد حددت الساعة السابعة من صباح الاثنين 22 شباط 2021 للتجمع في بيروت شارع الحمرا على أن يحدد المكان في ملحق اعلامي.