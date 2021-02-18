عقيص: الدولة الفاشلة يرعبها القضاء المستقل

أشار عضو تكتّل "الجمهورية القويّة" النائب جورج عقيص في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر"، إلى أن "الدولة الفاشلة لا تنتج إلا قضاءً على صورتها".وأضاف: "يرعبها القضاء المستقل وفي حالاتٍ نادرة، استطاع القضاء في بعض الدول مواجهة السياسة، صمد بوجهها، وانتصر".وتابع: "لسنا مع الاسف من هذه الحالات، لذلك نقول اليوم نعم للتحقيق دولي في جريمة المرفأ".وختم عقيص، بالقول: "في هذه الأثناء فليحاول القضاء إستعادة ثقة الناس به".