جنبلاط: اللقاح وصل.. وهذا المطلوب

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "لقد وصل اللقاح الى لبنان ووصل الى مستشفى عين وزين وبدأوا بالتطعيم لكن المطلوب الإقبال الكثيف وتشجيع الناس وفق المعايير التي وضعتها وزارة الصحة والاستفادة من هذه الفرصة من أجل سلامة الجبل وسلامة لبنان".