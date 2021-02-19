لبنان

إتصالات لاحتواء توتّر طائفي

Lebanon 24
19-02-2021 | 00:11
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تجري اتصالات لاحتواء توتر طائفي، على خلفية مواقف اثيرت مؤخراً، ولا تخدم الاستقرار في هذه المرحلة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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