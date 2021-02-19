رفض واسع لتقييد الإعلام وإسكات الصوت المعارض

حذّرت مصادر نيابية وإعلامية عبر "السياسة" الكويتية من أي محاولات لترهيب الإعلام وممارسة الضغوطات بحقه، من أجل إرغامه على الكف عن انتقاد سياسات "حزب الله" في الداخل والخارج"، مشدّدة على أن "العهد وحلفاءه لا يريدون إعلاماً حراً في لبنان، وإنما يعملون من أجل أن تكون وسائل الإعلام بوقاً ناطقاً باسمهم، وهو الأمر الذي لن يحصل مطلقاً".