بكركي تزداد تمسّكاً بالمؤتمر الدولي لخلاص لبنان

أكدت أوساط قريبة من البطريرك بشارة الراعي لـ"السياسة" الكويتية أن "موقف بكركي يزداد تمسّكاً بالمؤتمر الدولي لخلاص لبنان من المأزق"، مشدّدة على أن "الاستعانة بالأصدقاء ليس موجهاً ضد أحد في الداخل، وبالتالي فإن عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة بات مطلباً أساسياً، للخروج من النفق وتوفير الدعم للإنقاذ، من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين تتولى إصلاح الأوضاع الداخلية".