محاولات لزيادة عدد الوزراء مقابل تخطّي الثلث المعطّل

أبلغت أوساط متابعة صحيفة "الأنباء" الكويتية ان "بعض القيادات النافذة، تدرس الآن طرح رفع عدد اعضاء مجلس الوزراء الى 22 وزيرا، بدلا من 18 كما يريد الحريري، او 20 وزيرا كما يطالب الرئيس عون، ويؤيده في هذا الأمين العام لحزب الله، مقابل تخطي قصة الثلث المعطل".وفي المعلومات ان "هذا الطرح سيأخذ مكان الصدارة بعد عودة رئيس الحكومة المكلف من قطر".