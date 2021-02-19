لبنان

التحقيق بانفجار المرفأ في مهبّ الريح

Lebanon 24
19-02-2021 | 01:25
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كشفت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة" الكويتية أمس، أن "ضغوطاً سياسية من مرجع رئاسي أدت إلى قرار القاضي حجار، بعد بروز معلومات عن نية صوان توقيف فنيانيوس، وإصدار مذكرات توقيف بحق حسن خليل وزعيتر".

وأشارت إلى أن "الطبقة الحاكمة في لبنان تبدو مصممة على دفن التحقيقات لما قد تكشف عن تورط لرؤوس كبيرة من أعلى الهرم إلى أسفله"، لافتة إلى أن "الخطوة هي بمنزلة دق المسمار الأخير في نعش تحقيقات المرفأ".
المصدر: الجريدة الكويتية
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