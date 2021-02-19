6
o
بيروت
8
o
طرابلس
9
o
صور
7
o
جبيل
6
o
صيدا
7
o
جونية
5
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
6
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون يريد وحدة المعايير والتوازن لا الثّلث المعطّل
Lebanon 24
19-02-2021
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت مصادر رسمية عبر "اللواء" ما تردّد عن طرح منح حقيبة الداخلية للرئيس ميشال عون مقابل تخليه عن الثلث المعطل او الضامن.
وقالت: "سبق وأعلن الرئيس أكثر من مرة انه لم يطلب ولا يريد الثلث المعطل إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون الثلث المعطل حجّة لعدم مراعاة هذا المطلب".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
06:30 | 2021-02-18
18/02/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
18/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
08:55 | 2021-02-18
18/02/2021 08:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة صاحب أفران شمسين
Lebanon 24
وفاة صاحب أفران شمسين
13:20 | 2021-02-18
18/02/2021 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رومنسية تيم حسن ووفاء الكيلاني تشعل مواقع التواصل.. شاهدوا كيف قبلها
Lebanon 24
رومنسية تيم حسن ووفاء الكيلاني تشعل مواقع التواصل.. شاهدوا كيف قبلها
09:00 | 2021-02-18
18/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:09 | 2021-02-19
الدعوة لمؤتمر دولي ليس استدراجاً لحرب أهلية
02:00 | 2021-02-19
سيناريوهات غير مطمئنة.. والوقت يسابق الانهيار
01:37 | 2021-02-19
إبراهيم جدّد مساعيه لحلّ عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل
01:25 | 2021-02-19
التحقيق بانفجار المرفأ في مهبّ الريح
01:09 | 2021-02-19
محاولات لزيادة عدد الوزراء مقابل تخطّي الثلث المعطّل
00:55 | 2021-02-19
كرم لـ"الأنباء": الأمل بتشكيل حكومة مهمة من مستقلين معدوم
فيديو
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
19/02/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
19/02/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
19/02/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact