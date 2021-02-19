عون يريد وحدة المعايير والتوازن لا الثّلث المعطّل

نفت مصادر رسمية عبر "اللواء" ما تردّد عن طرح منح حقيبة الداخلية للرئيس ميشال عون مقابل تخليه عن الثلث المعطل او الضامن.

وقالت: "سبق وأعلن الرئيس أكثر من مرة انه لم يطلب ولا يريد الثلث المعطل إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون الثلث المعطل حجّة لعدم مراعاة هذا المطلب".