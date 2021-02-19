لبنان

عون يريد وحدة المعايير والتوازن لا الثّلث المعطّل

Lebanon 24
19-02-2021 | 01:45
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نفت مصادر رسمية عبر "اللواء" ما تردّد عن طرح منح حقيبة الداخلية للرئيس ميشال عون مقابل تخليه عن الثلث المعطل او الضامن.
وقالت: "سبق وأعلن الرئيس أكثر من مرة انه لم يطلب ولا يريد الثلث المعطل إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون الثلث المعطل حجّة لعدم مراعاة هذا المطلب".
المصدر: اللواء
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