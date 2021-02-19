لبنان

سيناريوهات غير مطمئنة.. والوقت يسابق الانهيار

Lebanon 24
19-02-2021 | 02:00
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سألت مصادر مطلعة عمّا هو مقبل على البلد في المرحلة المقبلة جراء انعكاسات رفع سعر الصرف والدعم في ظل غياب الحل السياسي.
وقالت المصادر عبر "اللواء" إن "السيناريوهات غير مطمئنة  ويخشى من تمرير أي إجراء في القريب العاجل قد يفاقم الأمور"، مشيرة إلى أن "كل قرار معلق بإنتظار الحكومة الجديدة والوقت يسابق الانهيار".
وأفادت لـ"اللواء" أن "لا قرارات يمكن أن تلجأ إليها حكومة تصريف الأعمال إذا تدهورت الأوضاع وكله بحاجة إلى حكومة تعيد ترتيب الأمور".
المصدر: اللواء
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