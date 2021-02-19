لبنان

فنيانوس: سأحضر أي جلسة تحقيق إذا...

Lebanon 24
19-02-2021 | 06:11
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قال الوزير السابق يوسف فنيانوس لـ"نداء الوطن": إنّ تبليغه طلب المثول أمام المحقق العدلي كمدّعى عليه في تفجير المرفأ كان بمثابة الصدمة، "ذلك لأنّني مقتنع ومتيقّن من براءتي، وقد قمت بتحويل الكتب المرسلة من المدير العام عبد الحفيظ القيسي إلى هيئة القضايا والاستشارات عبر وزارة العدل، وهي المرجع الأرفع التي تقاضي باسم الدولة وعنها وتحصّل حقوقها. فلو تمنّعت عن القيام بهذه المهمّة أو أهملتها، لكان من الممكن اتهامي بالتقصير أو الإهمال".

 

ويلفت إلى أنّ الكتب المحوّلة إلى هيئة القضايا "تتحدث عن سلامة الملاحة البحرية وسلامة البيئة البحرية والسلامة العامة التي قد تتأثر في حال غرق أي باخرة، على اعتبار أنّ البضائع التي تصل المرفأ وبعد إنزالها على أرضه تخرج عن صلاحية وزارة الأشغال التي تبقى صلاحيتها المياه لا اليابسة".

 

ويؤكد أنّه أشار في تغريدته إلى أنّه لن يحضر جلسة يوم أمس كون التبليغ غير قانوني، "ما يعني أنّني سأحضر أي جلسة يكون فيها التبليغ قانونياً برغم تمتّعي بحصانة النقابة وقناعتي بأنّ نقابة محامي الشمال قد تعطي الإذن بملاحقتي، لكنني لن أتخلى عن حقوقي، خصوصاً وأنّ من تعود له محاكمة الرؤساء والوزراء هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في المادتين 70 و71 من الدستور".

المصدر: نداء الوطن
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