لبنان

واشنطن عن طرح الراعي: ما في شي مستعجل

Lebanon 24
19-02-2021 | 06:18
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كتبت" الديار": "وفقا لزوار السفارة الاميركية في عوكر، لم تكن السفيرة دوروثي شيا «متحمسة» لطرح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مبدية عدم قناعتها بوجود توجه لدى الادارة الجديدة في واشنطن للمضي قدما في وضع الملف اللبناني ضمن اولوياتها راهنا وتخصيص جهد استثنائي لحل الازمة، لان ثمة قناعة في العاصمة الاميركية بعدم وجود «خطر داهم» يستدعي انخراطا مباشرا مع افرقاء دوليين واقليميين في مناقشة الملف، ووفقا لتوقعاتها لن يتجاوز الاهتمام حدود التنسيق مع باريس، بانتظار مسار «التسوية» في الملف الايراني الذي سيترك انعكاساته على مختلف الملفات في المنطقة بما فيها لبنان".
 
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