لبنان

"وباء صامت" يفتك بأطفال اللبنانيين.. يحتضنون بكتيريا مقاومة لأدوية الالتهابات

Lebanon 24
19-02-2021 | 06:29
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كتبت هيدل فرفور في "الأخبار" تحت عنوان "18% من الأطفال اللبنانيين يحتضنون بكتيريا مقاومة لأدوية الالتهابات: «الوباء الصامت» يفتك باللبنانيين": "18% من الأطفال في لبنان، في عمر السنتين وأقلّ، يحملون بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية وأدوية الالتهابات. وهذه ثاني أعلى نسبة في العالم بعد بوليفيا، و«أعلى من تقديراتنا التي تشير إلى أن نسبة تفشّي جينات المناعة تصل إلى 30%، وقد تفوق ذلك لتتخطى النسب المُسجلة حتى في بوليفيا»، بحسب البروفيسور في العلوم الجرثومية والغذائية في كلية الأغذية والعلوم الزراعية في الجامعة الأميركية عصمت قاسم.
ففي دراسة جديدة أعدّها فريق بحثي برئاسة قاسم في مختبر ميكروبيولوجيا الغذاء في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع جامعة جورجيا الأميركية، وشملت 72 طفلاً من دور حضانات في خمس مدن (بيروت، صيدا، طرابلس، الشويفات وجونية)، تبيّن بعد إخضاع حفاضاتهم لفحص بكتيريا e.coli، أن 13 منهم يحملون جينات mcr.
 
وهذا الجين مقاوم لكل المضادات الحيوية بما فيها الـ«كوليستين»، أحد أكثر المُضادات فعالية والذي يتم اللجوء إليه عادة بعد فشل بقية المُضادات، ويُعرف بـ«الملاذ الأخير» في الحالات المستعصية. وتشير التقديرات إلى أنه، بين عامي 2010 و2017، تضاعفت نسبة استخدام هذا العقار في لبنان خمس مرات نظراً إلى أهميته، بوصفه إحدى أهم وسائل معالجة الالتهابات". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
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