11
o
بيروت
11
o
طرابلس
9
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
اسمان مطروحان محل صوان
Lebanon 24
19-02-2021
|
06:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ البحث في تعيين بديل للقاضي صوان، ومن بين الاسماء المطروحة، قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار ومساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.
ولكن مصادر قضائية لفتت عبر "الجمهورية"، الى صعوبة اختيار اي منهما في مجلس القضاء الأعلى لأكثر من سبب، وان موافقته شرط اساسي للمضي في اصدار مرسوم تسمية قاضي التحقيق العدلي البديل من صوان.
المصدر:
الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
18/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة صاحب أفران شمسين
Lebanon 24
وفاة صاحب أفران شمسين
13:20 | 2021-02-18
18/02/2021 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
08:55 | 2021-02-18
18/02/2021 08:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رومنسية تيم حسن ووفاء الكيلاني تشعل مواقع التواصل.. شاهدوا كيف قبلها
Lebanon 24
رومنسية تيم حسن ووفاء الكيلاني تشعل مواقع التواصل.. شاهدوا كيف قبلها
09:00 | 2021-02-18
18/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تلتقي بنجمة بوليوود أيشواريا راي.. من الأجمل؟
Lebanon 24
نانسي عجرم تلتقي بنجمة بوليوود أيشواريا راي.. من الأجمل؟
09:00 | 2021-02-18
18/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:30 | 2021-02-19
جايي دور الكهربا والمي.. وانتظروا فواتير بتشلفط
08:00 | 2021-02-19
فهمتو الرسالة او بدكن أوضح؟
06:32 | 2021-02-19
جولة الصباح الإخبارية: تجميد الاتصالات الحكومية لحين عودة الحريري.. وطرح نصرالله قيد البحث بصيغة تطويرية
08:21 | 2021-02-19
نواب أميركيون برسالة لبايدن: حاسبوا قتلة لقمان سليم (صورة)
08:16 | 2021-02-19
قتيل بحادث مروع على أوتوستراد الكرنتينا (صورة)
08:08 | 2021-02-19
معلومة هامة جداً عن لقاح "فايزر".. إليكم ما يجري بعد الجرعة الأولى
فيديو
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
19/02/2021 08:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
19/02/2021 08:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
19/02/2021 08:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact