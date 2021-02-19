بعبدا: "عون لن يكون ألعوبة بيد الحريري"

ضغط هنا. وخلافاً لِما رَوّجه الحريري، تشدّد بعبدا على أنّ اللائحة الملونة التي أبرزها خلال إطلالته الأخيرة في 14 شباط، ليست لائحة رئيس الجمهورية بالمعنى المباشر للكلمة، «بل هي مجرد مساهمة منه لتوسيع بيكار الخيارات أمام الرئيس المكلف، علماً انها تضمّ مجموعة كبيرة من الاسماء التي كان قد اقترحها البعض على رئيس الجمهورية. وبالتالي، هو شخصياً لا يعرف غالبيتها بل طرحتها عليه جهات وشخصيات موثوقة، كمدير الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأحد الصروح الجامعية وغيرهما، وفق قاعدة الاختصاص الخالي من الانتماء الحزبي. وحالياً، يوجد في حوزة الرئيس 32 إسماً إضافياً، مع التأكيد انّ هؤلاء كما الآخرين ليسوا مرشّحي الرئيس رسميّاً، إلّا انه يَفترض انهم يمكن ان يكونوا موضع أخذ ورَدّ مع الرئيس المكلف للتوَصّل الى قواسم مشتركة". لقراءة المقال كاملاً إ

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": "تبعاً لأحد القريبين من رئيس الجمهورية، فإنّ جوهر الإشكالية الراهنة هو انّ عون يرفض ان يكون ألعوبة في يد الحريري المدعو الى أن يهدأ قليلاً و"يروق علينا".ولدى القصر الجمهوري اقتناع بأنّ زيارات الحريري الى الخارج ستظل غير مُجدية ما لم تحصل زيارته الأهم، وفق حساباته، الى السعودية التي لم تفتح بعد أبوابها السياسية أمامه «وفي كل الحالات هو مخطئ اذا كان يظن انه يستطيع الاستقواء بالخارج على عون الذي يحرص على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الفرنسيين ليشرح لهم الحقائق أوّلاً بأول، سواء بواسطة الاتصال المباشر مع ماكرون او من خلال «الأقنية الديبلوماسية» العابِرة للكواليس، كما حصل بعد اللقاء الاخير بين الرئيس الفرنسي والحريري».