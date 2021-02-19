لبنان

إلقاء قنبلة يدوية في التبانة فجرا.. وهذه التفاصيل

Lebanon 24
19-02-2021 | 07:11
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ألقى مجهولون فجر اليوم، قنبلة يدوية في شارع سوريا في منطقة التبانة في طرابلس، ما أدى الى تضرر عدد من السيارات المركونة في المكان، وقد ترددت أصداؤها في ارجاء المدينة، في حين حضرت عناصر الجيش والاجهزة الامنية المختصة وبدات التحقيقات.
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