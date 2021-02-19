طرقات مقطوعة بسبب "جويس".. وهكذا سيكون الطقس بالساعات المقبلة

الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج:
#عيناتا_الارز #كفردبيان #حدث_بعلبك #عيون_السيمان #حدث_بعلبك#المنيطرة #حدث_بعلبك #فالوغا #زحلة #ضهور_الشوير#العاقورة #حدث_بعلبك#جرد_مربين #الهرمل #شبعا #عين_عطا#تنورين #اللقلوق و #تنورين #حدث_الجبة #معاصر_الشوف #كفريا #القبيات #الهرمل
— التحكم المروري (@tmclebanon) February 19, 2021
الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج:
#عيناتا_الارز #كفردبيان #حدث_بعلبك #عيون_السيمان #حدث_بعلبك#المنيطرة #حدث_بعلبك #فالوغا #زحلة #ضهور_الشوير#العاقورة #حدث_بعلبك#جرد_مربين #الهرمل #شبعا #عين_عطا#تنورين #اللقلوق و #تنورين #حدث_الجبة #معاصر_الشوف #كفريا #القبيات #الهرمل