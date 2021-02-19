طرقات مقطوعة بسبب "جويس".. وهكذا سيكون الطقس بالساعات المقبلة

ما زال لبنان خاضعاً لتأثير المنخفض الجوي "جويس". وفي هذا الإطار، أفادت غرفة التحكم المروري في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" اليوم الجمعة أن " الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: عيناتا الارز، كفردبيان حدث بعلبك، عيون السيمان حدث بعلبك، المنيطرة حدث بعلبك، فالوغا زحلة ضهور الشوير، العاقورة حدث بعلبك، جرد مربين الهرمل، شبعا عين عطا، تنورين اللقلوق وتنورين حدث الجبة، معاصر الشوف كفريا، القبيات الهرمل".

ومساء امس، صدر عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية النشرة المسائية للطقس، وفيها:يستمر تأثير المنخفض الجوّي البارد joyce على الحوض الشرقي للمتوسّط حيث تتساقط أمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع متر وما فوق يوم الجمعة حتى صباح يوم السبت حيث تنحسر تدريجياً مخلفة موجات من الصقيع والتي تستمرّ حتى بداية الأسبوع المقبل.الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتعا الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق نهارًا، وتلامس الـ800 متر ليلاً.السبت:غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 700 متر وما فوق، يتحسّن الطقس تدريجيًا اعتباراً من الظهر ويتحول الى قليل الغيوم وتحل موجات من الصقيع، نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٨٠٠ متر .الأحد:قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع 1000 متر.