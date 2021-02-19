لبنان

الـ OTV "خاربة العيلة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2021 | 09:30
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لم تنجح كل التبريرات التي يسوقها رئيس مجلس إدارة قناة الـOTV روي الهاشم عن الاسباب التي دفعت المحطة الى "ان تفتح هذه الفتحة عالمعارضة ضد العهد" في تخفيف حدة الخلاف داخل البيت العوني، وتحديدا بين النائب جبران باسيل، مدعوما من الرئيس ميشال عون وزوجته، من جهة، وبين النائب شامل روكز والهاشم ، بالاصالة عن نفسه وبدعم من زوجته ميراي عون من جهة ثانية.

 

وتضيف المعلومات ان الخلافات انسحبت بشكل كبير على الجو العائلي في ظل شبه قطيعة حتى بين كريمات الرئيس عون الثلاث

 

وكان الهاشم  قال امس رداً على سؤال انه "حتى تكون المحطة ناطقة باسم باسيل حصرياً ولا تستضيف الا نواب "التيار" فيجب ان يموّلها باسيل وهو "ما معو مصاري" ليمولها، ولا احد يملك مالاً لتمويلها. كنا نعتاش من قبل من الاعلانات واليوم من الاشتراكات".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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