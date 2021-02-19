لبنان

معلومة هامة جداً عن لقاح "فايزر".. إليكم ما يجري بعد الجرعة الأولى

Lebanon 24
19-02-2021 | 08:08
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غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي دكتور فراس أبيض عبر "تويتر" قائلاً: "خلصت دراسة نشرت في مجلة The Lancet العريقة ان لقاح فايزر فعال بنسبة تصل إلى ٨٥ في المئة بعد الجرعة الأولى بعد ١٥ يوما من تلقيه، وذلك في الوقاية من العدوى التي تصاحبها الاعراض بما في ذلك العدوى الشديدة، كما انه فعال بنسبة ٧٥% في الوقاية من الحالات التي لا تصاحبها أي عوارض. وقد رأى الباحثون ان هذه النتائج تؤيد الخيار المعتمد من بعض الدول بتأجيل الجرعة الثانية من اللقاح نظرا للفعالية المبكرة والمرتفعة للجرعة الأولى، ولأن تأجيل الجرعة الثانية سيسمح بتغطية عددٍ اكبر من الاشخاص الاكثر عرضة، وخاصة مع محدودية إمدادات اللقاحات في هذه الدول". 
 
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