معلومة هامة جداً عن لقاح "فايزر".. إليكم ما يجري بعد الجرعة الأولى

٢/١ خلصت دراسة نشرت في مجلة The Lancet العريقة ان لقاح فايزر فعال بنسبة تصل إلى ٨٥ في المائة بعد الجرعة الأولى بعد ١٥ يوما من تلقيه، وذلك في الوقاية من العدوى التي تصاحبها الاعراض بما في ذلك العدوى الشديدة، كما انه فعال بنسبة ٧٥% في الوقاية من الحالات التي لا تصاحبها اية عوارض. pic.twitter.com/2yuYudXymR
— Firass Abiad (@firassabiad) February 19, 2021
٢/١ خلصت دراسة نشرت في مجلة The Lancet العريقة ان لقاح فايزر فعال بنسبة تصل إلى ٨٥ في المائة بعد الجرعة الأولى بعد ١٥ يوما من تلقيه، وذلك في الوقاية من العدوى التي تصاحبها الاعراض بما في ذلك العدوى الشديدة، كما انه فعال بنسبة ٧٥% في الوقاية من الحالات التي لا تصاحبها اية عوارض. pic.twitter.com/2yuYudXymR