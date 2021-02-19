انهيارات على طريق عام دبعل - الضنية (صورة)

تسبّب الانهيارات على طريق عام دبعل - قضاء الضنية بقطع الطريق وفصلت البلدة عن قرى القضاء وأيضاً قطع مياه الشفة نتيجة تحطم قسطل المياه الذي يغذي البلدة علماً أنّ بلدة دبعل ليس لها طريق سوى هذا الطريق الوحيد بعد انقسام البلدة إلى شطرين دبعل الغربية والشرقية نتيجة انجراف التربة والانزلاقات لجبل دبعل.