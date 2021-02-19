نداء مشترك للتظاهر عصر اليوم أمام قصر العدل

صدر عن كل من الأحزاب والمجموعات: "بيروت مدينتي"، "منتشرين"، "لحقّي"، المرصد الشعبي لمحاربة الفساد"، "تحالف وطني"، "مدى" و"حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانيّة" البيان الآتي:"ان قرار محكمة التمييز بتنحية القاضي صوان لأسباب واهية وغير مقنعة بعد استدعائه للوزراء الثلاث بصفة مدعى عليهم، يحمل دلالات خطيرة ويفضح محاولة السلطة لعرقلة التحقيق وطمس الجريمة والاستخفاف بحقوق وجراح الناس.فمنذ اليوم الاول لانطلاق التحقيق بجريمة انفجار المرفأ تعمل المنظومة على حماية المحسوبين عليها، ويختبئ اعضاؤها خلف الحصانات وخلف خطوط حمر طائفية.إن قرار تنحية القاضي صوان هو قرار سياسي بإمتياز ويحمل في طياته ادانة لهذه المنظومة لتسببها بحصول جريمة العصر في مرفأ بيروت. فلا ثقة بتسميات المنظومة لقضاة جرّدوا من الاستقلالية وبالتالي للقدرة على احقاق العدل.إن النضال من اجل كشف الحقيقة واعمال مبدأ المحاسبة هو في صلب المعركة السياسية ضد المنظومة، ليس فقط من اجل حماية حقوق الضحايا، بل ايضا لصون كرامة شعب دمرت عاصمته ونهبت ثرواته العصابة نفسها.تضامناً مع عائلات الضحايا وادانة لمسؤولية السلطة في عرقلة التحقيق، ندعو اللبنانيات واللبنانيين وجميع القوى السياسية التغييرية للتجمع اليوم الجمعة الساعة 3 عصراً، عند قصر العدل في بيروت".