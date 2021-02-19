رحلات جديدة وصلت إلى بيروت.. وهذا ما أظهرته فحوص الـ"PCR"

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، "باستكمال فحوص "PCR" لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار، بتاريخ 16 الحالي و17 منه، وأظهرت وجود 20 حالة إيجابية".وجاءت نتائج 16/2/2021 كالتالي:- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالتان إيجابيتان).- رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية).- رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)- رحلة جدة: شركة SV الرقم 641 (جميعها سلبية).- رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية).- رحلة يرفان: شركة MEA الرقم 276 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة الكويت: شركة MEA الرقم 405 (جميعها سلبية).- رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية).- رحلة فرانكفورت: شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية).- رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة أربيل: شركة MEA الرقم 325 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة القاهرة: الشركة المصرية الرقم 711 (حالتان إيجابيتان)- رحلة لندن: شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)- رحلة دبي: شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية).- رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 203 (جميعها سلبية).- رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية).- رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (حالتان إيجابيتان).- رحلة جدة: شركة MEA الرقم 1369 (جميعها سلبية).- رحلة أبو ظبي: شركة MEA الرقم 419 (جميعها سلبية).- رحلة أضنا: شركة AJ الرقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية).وجاءت نتائج 17/2/2021 كالتالي:- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية).- رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة أبو ظبي: شركة EY الرقم 535 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة النجف: الشركة العراقية الرقم 139 (حالتان إيجابيتان).- رحلة الشارقة: شركة G9 الرقم 385 (حالتان إيجابيتان).- رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة الرياض: شركة MEA الرقم 1423 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (حالة إيجابية واحدة).- رحلة الكويت: الشركة الكويتية الرقم 501 (جميعها سلبية).- رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)- رحلة باريس: شركة MEA ابرقم 212 (جميعها سلبية) - رحلة كييف: شركة BAY الرقم 201 (جميعها سلبية).- رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية).- رحلة الرياض: شركة XY الرقم 301 (جميعها سلبية).- رحلة باريس: شركة Air France الرقم 566 (جميعها سلبية).- رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية).- رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية).- رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 201 (جميعها سلبية).