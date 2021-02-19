لبنان

رحلات جديدة وصلت إلى بيروت.. وهذا ما أظهرته فحوص الـ"PCR"

Lebanon 24
19-02-2021 | 10:02
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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، "باستكمال فحوص "PCR" لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار، بتاريخ 16 الحالي و17 منه، وأظهرت وجود 20 حالة إيجابية".

وجاءت نتائج 16/2/2021 كالتالي:
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة جدة: شركة SV الرقم 641 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية).
- رحلة يرفان: شركة MEA الرقم 276 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة الكويت: شركة MEA الرقم 405 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية).
- رحلة فرانكفورت: شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة أربيل: شركة MEA الرقم 325 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية الرقم 711 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة لندن: شركة MEA الرقم 202 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة FZ الرقم 159 (جميعها سلبية).
- رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 203 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة جدة: شركة MEA الرقم 1369 (جميعها سلبية).
- رحلة أبو ظبي: شركة MEA الرقم 419 (جميعها سلبية).
- رحلة أضنا: شركة AJ الرقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية).


وجاءت نتائج 17/2/2021 كالتالي:
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة أبو ظبي: شركة EY الرقم 535 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة النجف: الشركة العراقية الرقم 139 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة الشارقة: شركة G9 الرقم 385 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة الرياض: شركة MEA الرقم 1423 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة دبي: شركة MEA الرقم 427 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة الكويت: الشركة الكويتية الرقم 501 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس: شركة MEA ابرقم 212 (جميعها سلبية) - رحلة كييف: شركة BAY الرقم 201 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (جميعها سلبية).
- رحلة الرياض: شركة XY الرقم 301 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس: شركة Air France الرقم 566 (جميعها سلبية).
- رحلة كوبنهاغن: شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي: شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية).
- رحلة دمشق: شركة Q6 الرقم 201 (جميعها سلبية).
 
 
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