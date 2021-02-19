لبنان

3 متورطين بعمليات تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر شاطئ العبدة - عكّار بقبضة "المعلومات"

Lebanon 24
19-02-2021 | 10:29
A-
A+
Doc-P-795336-637493273886981317.jpg
Doc-P-795336-637493273886981317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص، عبر البحر، بطريقة غير شرعية الى خارج البلاد، والتي سبق وعرّضت حياة المهاجرين للخطر وأودت بحياة عدد كبير منهم. وللحدّ من هذ الظاهرة، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لتحديد المتورطين بهذه العمليات وتوقيفهم.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المذكورة، تمكّنت من تحديد هوية ثلاثة متورطين بعمليات تهريب أشخاص الى قبرص عبر شاطئ العبدة، وهم كل من:
 
 
ق. ح. (مواليد عام 1990، لبناني)
ح. ع. (مواليد عام 1973، لبناني)
ف. ن. (مواليد عام 1981، سوري)
بتاریخي 13 و16 شباط 2021 وبعد عمليات رصد ومراقبة، تمكّنت قوة خاصّة في الشعبة من توقيف الأول والثاني في محلة بلدة - الضنّيّة، والثالث في بلدة ببنين - عكّار. وبتفتيشهم، ضُبط بحوزة الأول مسدس حربي.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تورّطهم بعمليات تهريب أكثر من /60/ شخصاً - غالبيتهم من التابعية السورية - بطريقة غير شرعية عبر شاطئ العبدة الى قبرص لقاء مبلغ /2000/ دولار أميركي عن الشخص  الواحد.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:06 | 2021-02-19
13:05 | 2021-02-19
13:00 | 2021-02-19
12:57 | 2021-02-19
12:53 | 2021-02-19
12:46 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website