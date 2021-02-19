3 متورطين بعمليات تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر شاطئ العبدة - عكّار بقبضة "المعلومات"



أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص، عبر البحر، بطريقة غير شرعية الى خارج البلاد، والتي سبق وعرّضت حياة المهاجرين للخطر وأودت بحياة عدد كبير منهم. وللحدّ من هذ الظاهرة، كثّفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لتحديد المتورطين بهذه العمليات وتوقيفهم.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المذكورة، تمكّنت من تحديد هوية ثلاثة متورطين بعمليات تهريب أشخاص الى قبرص عبر شاطئ العبدة، وهم كل من:

ق. ح. (مواليد عام 1990، لبناني)

ح. ع. (مواليد عام 1973، لبناني)

ف. ن. (مواليد عام 1981، سوري)

بتاریخي 13 و16 شباط 2021 وبعد عمليات رصد ومراقبة، تمكّنت قوة خاصّة في الشعبة من توقيف الأول والثاني في محلة بلدة - الضنّيّة، والثالث في بلدة ببنين - عكّار. وبتفتيشهم، ضُبط بحوزة الأول مسدس حربي.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة تورّطهم بعمليات تهريب أكثر من /60/ شخصاً - غالبيتهم من التابعية السورية - بطريقة غير شرعية عبر شاطئ العبدة الى قبرص لقاء مبلغ /2000/ دولار أميركي عن الشخص الواحد.



أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".