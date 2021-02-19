لبنان

ميشال حايك يضرب من جديد.. هل توقع تنحية القاضي صوان؟ (فيديو)

Lebanon 24
19-02-2021 | 11:46
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بعد قرار محكمة التمييز الجزائية في لبنان أمس الخميس تنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تطرق فيه ميشال حايك خلال اطلالته الأخيرة عبر الـ mtv في سهرة رأس السنة للموضوع.

 

وقال حايك: مهما حاولوا ان يخفوا الحقيقة او ان يبعدوا القاضي صوان لن يتمكنوا من ذلك، مشيراً إلى ان قضية المرفأ ستفجر رؤوسا ورؤساء ولو بعد حين.

 
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