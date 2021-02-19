لبنان

عون استقبل وهاب

Lebanon 24
19-02-2021 | 12:11
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الوزير السابق وئام وهاب، وعرض معه التطورات السياسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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