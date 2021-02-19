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لبنان
عون استقبل وهاب
Lebanon 24
19-02-2021
|
12:11
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الوزير السابق وئام وهاب، وعرض معه التطورات السياسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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ميشال عون
وئام وهاب
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