15
o
بيروت
17
o
طرابلس
10
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بزي: الانقاذ يبدأ بتشكيل حكومة
Lebanon 24
19-02-2021
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر النائب علي بزي خلال مقابلة أنه "حين تتعدد الازمات، الاستجابة لاستيعابها يجب ان تكون شاملة ودقيقة كي لا يتحول شعور المواطنين بعدم الأمان الى الاحباط واليأس والغضب".
وقال: "هل يعقل أن الدولة بما تعانيه من اهتراء وعجز، وما يعانيه الشعب من ذل وظلم وفقر، ما زالت تطغى وللأسف الحسابات الخاصة بدلا من صناعة الحلول في سبيل المصلحة العامة؟".
أضاف: "ان الذين يحبون وطنهم يتطلعون الى المسؤولين للإسراع في عملية الانقاذ، بدايتها بتشكيل الحكومة بغض النظر عن الاسباب التي تبدو تافهة بعدم تشكيلها مقارنة بحالة الاهتراء والهريان والانهيار الراهنة، وان الذين يحبون وطنهم يتطلعون الى قادتهم وحكامهم وخاصة في هذه اللحظة الخطيرة من أجل بناء الثقة الداخلية والخارجية والتضامن الجماعي لمواجهة الازمات والتنازل عن الانانيات والمقاربات الخاطئة".
وتابع بزي: "الليرة اللبنانية فقدت قيمتها وقوتها الشرائية امام جنون الدولار، والجشع يحتكره بعض التجار، والاسعار نار، وجنى عمر المودعين طار، واكثر من 80 في المئة من الشعب اللبناني في دمار، وجائحة كورونا تحصد ضحاياها من الكبار والصغار، هذا الوضع لن يأخذنا الى النعيم، بل حتما الى الانتحار.
لقد أبدت عواصم الدول دعما وحرصا على وطننا وشعبنا، وخريطة الطريق للإنقاذ والتعافي معروفة، والرئيس نبيه بري أكمل المبادرة الفرنسية بطرح مناسب للجميع من اجل مصلحة البلد، فهل نتعظ كي لا نفتش عن وطننا وعن انفسنا في مقابر التاريخ؟".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
وفاة صاحب أفران شمسين
Lebanon 24
وفاة صاحب أفران شمسين
13:20 | 2021-02-18
18/02/2021 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة "جويس" مستمرة.. إليكم حالة الطقس لليومين المقبلين
Lebanon 24
العاصفة "جويس" مستمرة.. إليكم حالة الطقس لليومين المقبلين
21:01 | 2021-02-18
18/02/2021 09:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب لبناني بتصريح مفاجئ: لهذا السبب لن آخذ لقاح "فايزر"
Lebanon 24
طبيب لبناني بتصريح مفاجئ: لهذا السبب لن آخذ لقاح "فايزر"
06:46 | 2021-02-19
19/02/2021 06:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات بوصوله إلى 10 آلاف.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
توقعات بوصوله إلى 10 آلاف.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:22 | 2021-02-18
18/02/2021 05:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة بشأن التطعيم ضدّ كورونا
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة بشأن التطعيم ضدّ كورونا
18:08 | 2021-02-18
18/02/2021 06:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:06 | 2021-02-19
سعيد وفتفت في بكركي
13:05 | 2021-02-19
طريق جرد عكار سالكة للمركبات المجهزة فقط
13:00 | 2021-02-19
حقيقة "جريمة العصر" تضيع في "متاهات" السياسة ودهاليزها؟!
12:57 | 2021-02-19
انفجار محول كهربائي في عدلون
12:53 | 2021-02-19
نصرالله مصر على كشف تحقيقات المرفأ خوفاً من...
12:46 | 2021-02-19
قبيسي: نحن حاجة الى التكاتف والابتعاد عن المناكفات
فيديو
بطريقة رومنسية جان يامان يعرض الزواج على خطيبته.. وكلفة الزفاف خيالية! (فيديو)
Lebanon 24
بطريقة رومنسية جان يامان يعرض الزواج على خطيبته.. وكلفة الزفاف خيالية! (فيديو)
12:00 | 2021-02-19
19/02/2021 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
19/02/2021 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
19/02/2021 13:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact